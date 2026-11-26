Europei Under 21: Italia sorteggiata nel girone B con Spagna, Finlandia e Albania
Sorteggiato il girone dell'Europeo U21 che vedrà tra i protagonisti l'Italia di Baldini nell'estate del 2027. Azzurrini con Spagna, Finlandia e i padroni di casa dell'Albania. Si gioca tra Albania e Serbia, dal 16 giugno al 3 luglio. In palio anche tre biglietti per le Olimpiadi 2028
- Serbia
- Polonia
- Inghilterra (campione in carica)
- Francia
- Albania
- Spagna
- ITALIA
- Finlandia
- Cechia
- Portogallo
- Grecia
- Croazia
- Norvegia
- Belgio
- Germania
- Olanda
- Le 16 partecipanti sono divise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno
- I gruppi A e C si disputeranno in Serbia, mentre i gruppi B (quello dell'Italia) e D in Albania
- Le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno ai quarti di finale con accoppiamenti pre-determinati
- Da lì inizierà la fase a eliminazione diretta
- Vincente Gruppo A vs Seconda Gruppo C (quarto 1)
- Vincente Gruppo C vs Seconda Gruppo A (quarto 2)
- Vincente Gruppo B vs Seconda Gruppo D (quarto 3)
- Vincente Gruppo D vs Seconda Gruppo B (quarto 4)
E QUELLI DELLE SEMIFINALI
- Vincente quarto di finale 1 vs Vincente quarto di finale 2
- Vincente quarto di finale 3 vs Vincente quarto di finale 4
- Fase a gironi: 16-23 giugno
- Quarti di finale: 26 e 27 giugno
- Semifinali: 30 giugno
- Finale: 3 luglio
- Arena Kombetare, Tirana (3 partite Gruppo B, una semifinale, finale)
- Elbasan Arena, Elbasan (3 partite Gruppo B, un quarto di finale)
- Stadio Loro Borici, Scutari (3 partite Gruppo D, un quarto di finale)
- Arena e Demave, Tirana (3 partite Gruppo D)
- Stadio di Belgrado, Belgrado (3 partite Gruppo A, un quarto di finale, una semifinale)
- Stadio di Leskovac, Leskovac (3 partite Gruppo A)
- Stadio Backa, Backa Topola (3 partite Gruppo C, eventuale playoff olimpico)
- Stadio di Loznica, Loznica (3 partite Gruppo C, quarto di finale)
- Oltre al titolo Europeo, nel torneo di Serbia e Albania ci sarà in palio anche la qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028: sono tre i posti a disposizione delle squadre europee per la competizione olimpica.
- 2025: Inghilterra
- 2023: Inghilterra
- 2021: Germania
- 2019: Spagna
- 2017: Germania
- 2015: Svezia
- 2013: Spagna
- 2011: Spagna
- 2009: Germania
- 2007: Paesi Bassi
- 2006: Paesi Bassi
- 2004: Italia
- 2002: Repubblica Ceca
- 2000: Italia
- 1998: Spagna
- 1996: Italia
- 1994: Italia
- 1992: Italia
- 1990: Unione Sovietica
- 1988: Francia
- 1986: Spagna
- 1984: Inghilterra
- 1982: Inghilterra
- 1980: Unione Sovietica
- 1978: Jugoslavia