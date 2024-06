Sono trascorsi 20 anni dall'esordio di Cristiano Ronaldo in un Europeo. Era il 12 giugno 2004 e "CR17" scese in campo nel secondo tempo del match inaugurale di quell'edizione - ospitata proprio dal Portogallo - contro la Grecia. La squadra di Scolari riuscì ad arrivare nella finale di Lisbona proprio contro gli ellenici, ma non finì benissimo... Di seguito il primo Portogallo di Cristiano Ronaldo in un Europeo

ITALIA, LE NEWS DAL RITIRO LIVE