1/27 ©IPA/Fotogramma

RANKING PER GIOCATORI, SI PARTE DA LONTANO - La classifica non è data solo dalle prestazioni a Euro 2020. Infatti, Nations League, qualificazioni Europee e amichevoli internazionali sono stati inseriti in uno speciale algoritmo e costituiscono la base iniziale per le classifiche pre torneo - spiega l'Uefa. Che precisa: "L'algoritmo traccia semplicemente lo stato di forma dei giocatori con le rispettive nazionali e non intende dire che un giocatore sia meglio di un altro".

I 10 GOL PIÙ BELLI DELLA FASE A GIRONI