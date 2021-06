7/14 Foto IPA/Fotogramma e Getty

2000, NICOLAS ANELKA: Real Madrid e Francia - Due gol decisivi nelle semifinali col Bayern. Poi la finalissima vinta 3-0 contro il Valencia: lui non segna ma alza la coppa. Così come farà negli Europei del 2000. Finalissima ben nota: contro l'Italia (dove lui non gioca). A Euro 2000 cinque presenze, zero gol e due assist per Anelka.