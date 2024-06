"Entrerò sul risultato di 0-0 o 1-1 negli ultimi 20' e segnerò". Wout Weghorst l'aveva predetto scrivendo su Whatsapp alla sua ragazza, come ha svelato ai media olandesi lo stesso attaccante dopo aver segnato il gol da 3 punti degli Oranje contro la Polonia all'esordio a Euro 2024. L'ex United è stato mandato in campo dal ct Koeman all'81' e dopo 138'', al primo pallone toccato, ha battuto Szczesny. Si tratta dell'8° gol più veloce di un subentrato agli Europei. In testa resiste un italiano da 36 anni...

