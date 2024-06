La partita più attesa dall'Italia, dalla Spagna, del gruppo B e probabilmente dell'intera fase a gironi dell'Europeo 2024. A Gelsenkirchen, nello stadio dello Schalke 04, Italia e Spagna si affrontano per l'ennesima volta nella loro storia, soprattutto quella recente. Dall'edizione del 2008, non esiste Europeo in cui le due squadre non abbiano incrociato i loro destini. Domani sarà la sesta volta dopo i quarti di finale del 2008, l'esordio e la finale nel 2012, gli ottavi del 2016 e la semifinale di tre anni fa. Il bilancio è in perfetto equilibrio, con un pareggio e due qualificazioni/vittorie a testa. Sia Spalletti che de la Fuente hanno una grande occasione: vincendo, sarebbero sicuri non solo della qualificazione, ma anche del primo posto nel girone. Per raggiungere l'obiettivo, ci sarà la conferma in blocco delle squadre che hanno battuto Albania e Croazia all'esordio.

leggi anche Mentiroso, rigori e gomitate: Italia-Spagna story