Prima vittoria in campionato per la Roma femminile, un successo convincente arrivato in trasferta contro un avversario complicato come la Fiorentina. Una gara in equilibrio per quasi tutto il primo tempo, in cui sono state le padrone di casa ad avere le occasioni migliori. Da un fallo dubbio in area commesso da Pettenuzzo, arriva l’opportunità dagli 11 metri per le padrone di casa che Bonetti però non riesce a sfruttare. Il suo rigore è centrale, respinto da Ceasar che diventa protagonista in casa Roma assieme ad Annamaria Serturini. La giocatrice giallorossa trova infatti un gol meraviglioso da oltre 30 metri. Un destro imparabile per Durante, una doccia fredda per la Fiorentina che va negli spogliatoi in svantaggio e non sembra più riprendersi nella ripresa. A rendere vane le speranze di rimonta delle ragazze di Cincotta è l’espulsione di Breitner al 66’: rosso diretto dopo un’entrata con il piede a martello sul ginocchio di Bonfantini. Una sanzione accolta senza alcun tipo di protesta dalla giocatrice della Fiorentina, ben consapevole della pericolosità di un intervento che non ha reso più cattivo il finale di gara. A chiudere i conti al 74’ è il tap-in di Hegerberg, al primo gol con la maglia giallorossa. Il modo migliore per festeggiare il primo successo in campionato.