Serie A femminile, 6^ giornata. Domenica il big match Milan-Juve: live su Sky Sport

Sarà Milan-Juventus il big match che chiuderà la sesta giornata di Serie A, un campionato che, ogni settimana, regala uno scontro al vertice.

Non è mai facile per gli allenatori gestire un gruppo dopo il ritorno dalle Nazionali, lo sanno bene anche Maurizio Ganz e Rita Guarino, che hanno avuto solo per 3 giorni per preparare, con la rosa al completo, una sfida delicata e impegnativa.

Ci sarà per prima cosa da monitorare la condizione fisica delle giocatrici. Il Capitano della Juventus Sara Gama ha lasciato il ritiro della Nazionale dopo essere uscita nella gara contro la Georgia per un fastidio al polpaccio: difficilmente non sarà in campo a domenica a Monza (prepartita dalle 14.30 su Sky Sport Serie A e Sky Sport24 e post dalle 17. Partita live alle 15 su Sky Sport UNO e Sky Sport Serie A), ma affrontare un difensore centrale non al top della forma potrebbe essere un piccolo vantaggio per le attaccanti rossonere. Fra queste c’è Valentina Giacinti, che in Nazionale non è proprio andata, preferendo restare a Milano per curare un fastidio al ginocchio.

Nessun dubbio invece sul fatto che sarà una gara spettacolare, resa tale anche dal numeroso pubblico che si preannuncia sugli spalti del “Brianteo” e da una classifica che vede le favorite dalla vigilia della stagione, in appena 5 punti.

Sabato 16 novembre, Fiorentina e Roma proveranno a vincere, sperando magari in un pari fra le prime due della classe, ma entrambe sanno di essere attese da due trasferte impegnative. Le viola vanno a Bari, un campo difficile, da cui l’Inter è uscita con un solo punto. Cincotta sarà ancora privo di Clelland e Breitner, con Ilaria Mauro che sta lentamente ritrovando la forma dopo i problemi alla schiena. Per questo la sfida con una squadra che lotterà per fare punti importanti per la salvezza, sarà delicata e dal risultato tutt’altro che scontato (live sabato 16, alle 14.30 su Sky Sport Serie A).

Trasferta non facile anche per la Roma, che sarà ospite della Florentia. Le ragazze di Michele Ardito, dopo un avvio stentato, vengono da due vittorie consecutive e stanno trovando il giusto feeling che mancava all’inizio a causa di una rosa molto rinnovata in estate. Più lunga la striscia vincente delle giallorosse: 5 vittorie consecutive con 12 gol fatti e 1 subito, numeri che rendono la Roma favorita, ma la difficile vittoria dell’ultimo turno contro il Sassuolo ha insegnato alla squadra di Betty Bavagnoli che nessuna gara può essere sottovalutata.

Se ogni settimana il calendario regala uno scontro al vertice, lo stesso vale per le sfide salvezza. Sono punti pesantissimi quelli in palio nelle altre gare: in un campionato equilibratissimo non solo in testa ma anche in coda, Inter-Orobica, Verona-Empoli e Sassuolo-Tavagnacco potrebbero permettere a tutte di scalare preziose posizioni in classifica.

Tutte le partite della 6^ giornata

Sabato 16 novembre

Inter-Orobica Bergamo (ore 12.30)

Hellas Verona-Empoli Ladies (ore 14.30)

Pink Bari-Fiorentina Women (ore 14.30, in diretta su Sky Sport Serie A)

Sassuolo-Tavagnacco (ore 14.30)

Domenica 17 novembre

Florentia San Gimignano-Roma (ore 14.30)

Milan-Juventus (ore 15, in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport UNO; pre e post partita su Sky Sport Serie A e Sky Sport24)