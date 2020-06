Martedì 16 giugno nuovo appuntamento con EPCC LIVE alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV (e sempre disponibile on demand ). Ospiti di Alessandro Cattelan, Luca Argentero e le calciatrici della Juventus e della Nazionale, Sara Gama e Cristiana Girelli

Martedì 16 giugno, alle 21.15 su Sky e NOW TV (e sempre disponibile on demand), torna l’appuntamento con EPCC LIVE.

Tra gli ospiti di Alessandro Cattelan ci sarà Luca Argentero, attore sempre molto amato dal pubblico grazie ai suoi ruoli in film e serie di successo. Ultima in ordine di tempo, la seguitissima serie “Doc – Nelle tue mani”, trasmessa proprio durante le settimane di lockdown, in cui interpreta il brillante e autorevole dottor Andrea Fanti che, dopo un trauma cerebrale, perde la memoria dei suoi ultimi dodici anni.

Nel corso dell’intervista a EPCC LIVE, Luca racconterà di questo periodo molto particolare – durante il quale la sua compagna Cristina Marino ha dato alla luce la loro prima figlia, Nina Speranza – ma soprattutto tornerà per una sera nei panni del personaggio del Doc Fanti, per una prova da attore molto particolare.

In studio a Milano ci saranno due delle stelle più rappresentative della Juventus Women e della Nazionale italiana di calcio femminile, il capitano Sara Gama e la goleador Cristiana Girelli. Compagne di squadra in bianconero, sono state tra le protagoniste del Mondiale in Francia dello scorso anno, evento che ha fatto innamorare gli italiani del movimento del calcio femminile.

Appuntamento dunque con EPCC LIVE – produzione Fremantle per Sky – martedì 16 alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e in streaming su NOW TV, sempre disponibile on demand e su Sky Go, su smartphone, tablet e PC.

E per migliaia di ragazzi, la notte del 16 giugno sarà indimenticabile. Sarà infatti la fatidica “notte prima degli esami”: il giorno dopo, infatti, con un meccanismo diverso dal solito a causa delle norme previste per l’emergenza Covid-19, inizieranno la Maturità 2020. Per questo, EPCC LIVE accoglie tra gli ospiti di questa settimana 16 dei maturandi del Liceo Classico “Giovanni Berchet” di Milano, per una vera e propria “interrogazione” pre-esami.