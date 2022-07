Italia dentro o fuori: alle 21 la sfida al Belgio

Contro il Belgio, ultima partita della fase a gironi di questi Europei, è già sfida decisiva per le Azzurre. Da vincere se si vuole andare in quei quarti di finale in cui l'Italia troverebbe la Svezia. Appuntamento da non perdere stasera dalle 20.15 live sui canali Sky Sport

Il possibile 4-3-3 scelto da Milena Bertolini

Il Belgio, fino a qui, ha subito tanto e creato poco, per loro il quarto di finale sarebbe un traguardo storico, per l'Italia l'obiettivo minimo. Nella partita più importante del girone potrebbe non giocare il capitano Sara Gama, in difficoltà nelle prime due partite. Difficile invece rivedere in panchina Girelli e Bonansea, dopo l'ottimo impatto nel secondo tempo contro l'Islanda, loro ci saranno. A centrocampo le certezze sono diventate Rosucci e Simonetti. Insieme a loro potrebbe rivedersi Giugliano. Una delle calciatrici più talentuose della nostra rosa, sin qui vista solo per 45 minuti contro la Francia. Cernoia invece si è allenata con la squadra ma non è ancora in condizioni di giocare.