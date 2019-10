Barcellona-Real Madrid, LaLiga propone il 7 dicembre: entro lunedì si decide sul Clàsico

Ormai certo lo spostamento del Clàsico, in programma inizialmente il 26 ottobre. LaLiga ha proposto il 7 dicembre, facendo slittare le gare in programma di Barcellona e Real Madrid per far giocare il big match comunque nel weekend. Entro lunedì la decisione

Continua la lunga telenovela che riguarda la partita tra Barcellona e Real Madrid, in programma da calendario sabato 26 ottobre. LaLiga ha prima chiesto l'inversione del campo per le proteste in atto in Catalogna contro le condanne ai leader separatisti e ora sta spingendo per il rinvio, ricevendo l'opposizione delle due società. A prendere la decisione finale sarà il comitato per la concorrenza della Federcalcio spagnola, che ha ricevuto una nuova proposta da parte de LaLiga: spostare il match al 7 dicembre. L'altra opzione resta il 18 dicembre, data voluta dai vertici della Federcalcio spagnola. Il comitato per la concorrenza ha dato comunque tempo fino a lunedì alle società e a LaLiga per trovare la soluzione più adatta. L'unica cosa certa è che il Clàsico non si giocherà il 26 ottobre.

La possibile rivoluzione del calendario

L'eventuale spostamento al 7 dicembre prevedrebbe che Barcellona-Real Madrid si giochi in concomitanza con la 16° giornata, comportando lo spostamento delle gare previste da calendario per quel turno di campionato. I blaugrana sarebbero infatti impegnati al Camp Nou contro il Maiorca, mentre i blancos dovrebbero giocare al Santiago Bernabeu contro l'Espanyol. Queste due gare sarebbero quindi rinviate. LaLiga ha proposto questo doppio cambio per far sì che il Clàsico si giochi comunque nel weekend, considerando la grande attenzione mediatica che c'è sulla partita. L'altra soluzione possibile, come detto, resta il 18 dicembre (data voluta dai vertici della Federcalcio spagnola), ipotesi preferita da molti considerando che quella del 7 dicembre costringerebbe queste due squadre a giocarsi il big match pochi giorni prima di due sfide importanti di Champions League: quella del Barcellona contro l'Inter e quella del Real Madrid contro il Club Brugge.