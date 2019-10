Il Clasico, inizialmente in programma per il 26 ottobre e rinviato a causa delle tensioni politiche in Catalogna, verrà giocato il 18 dicembre alle ore 21.00. A comunicarlo ufficialmente è la Federcalcio spagnola. Da capire quale sarà la reazione della Liga alla decisione

Il Comitato per le Competizioni della Federcalcio spagnola ha comunicato ufficialmente che il Clasico tra Barcellona e Real Madrid, in programma per la decima giornata della Liga, si disputerà mercoledì 18 dicembre al Camp Nou alle ore 21. La gara, prevista da calendario per il 26 ottobre, è stata rinviata a causa delle tensioni che stanno coinvolgendo in questi giorni la Catalogna e, in particolar modo, la città di Barcellona. Una decisione che soddisfa entrambi i club che avevano individuato proprio nel 18 dicembre la data ideale per la disputa del match.

La posizione della Liga

Si attende di capire quale sarà la posizione della Liga, che si era opposta alla data del 18 dicembre (giorno in cui è prevista la Coppa del Re). La Liga infatti reclama il diritto di scegliere la data di una partita rinviata per cause di forza maggiore, in quanto ha il mandato legale per massimizzare i guadagni ottenuti attraverso la commercializzazione dei diritti tv di Primera e Segunda Division. Inizialmente aveva proposto l'inversione del campo, proposta che aveva trovato la contrarietà dei due club.