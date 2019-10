Liga, 10^ giornata: i risultati delle partite della domenica

Un gol di Vadillo nella ripresa piega il Betis e fa sognare la neopromossa Granada, ora primo in classifica in attesa di Barça e Real. Siviglia e Real Sociedad tengono il ritmo, importante vittoria dell'Espanyol in chiave salvezza

Continua la corsa del Granada, nuova capolista della Liga aspettando il Clasico (rinviato al 18 dicembre). Contro il Betis, basta un gol di Vadillo nella ripresa per lanciare la squadra di Martinez a quota 20 punti. Le altre gare della 10^ giornata giocate domenica pomeriggio hanno visto il secondo successo consecutivo di Real Sociedad (0-1 a Vigo) e Siviglia (2-0 al Pizjuan contro il Getafe): aggancio compiuto a Barça e Atletico e Granada solamente a -1, all'interno di una classifica al momento cortissima (le prime sette tra i 20 e i 17 punti). In coda, fondamentale colpo esterno dell'Espanyol, che vince per 0-1 sul campo del Levante e respira. Il Valencia cade in trasferta contro l'Osasuna.

I risultati della 10^ giornata

Celta Vigo-Real Sociedad 0-1



82' Isak



Granada-Real Betis 1-0



61' Vadillo

Levante-Espanyol 0-1

38' Bernardo



Siviglia-Getafe 2-0

69' Chicharito, 78' Ocampos



Osasuna-Valencia 3-1

14' Rodrigo (V), 34' Oier (O), 48' Garcia (O), 80' Estupinan (O)

Gli anticipi

Leganes-Maiorca 1-0

Valladolid-Eibar 2-0



Atletico Madrid-Athletic Bilbao 2-0



Da disputare

Barcellona-Real Madrid (rinviata al 18 dicembre)



CLASSIFICA: Granada 20, Barcellona 19*, Real Sociedad 19, Atletico Madrid 19, Siviglia 19, Real Madrid 18*, Villarreal 17, Valladolid 14, Osasuna 14, Valencia 13 Athletic Bilbao 13, Getafe 13, Deportivo Alaves 11, Levante 11, Maiorca 10, Eibar 9, Celta Vigo 9, Real Betis 9, Espanyol 8, Leganes 5.

*= una partita in meno.