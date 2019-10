Critiche

Questa fotografia non lascia spazio a dubbi: il pallone è perfettamente visibile, ma siamo qui di fronte a un dettaglio scattato da molto vicino, tutt'altro che paragonabile allo svolgimento dell'intera partita sotto gli occhi del tifoso, sia dal punto di vista dello spettatore fisicamente presente allo stadio che di quello del telespettatore davanti alla tv. Guardando le partite del weekend, la lamentela dei tifosi è infatti stata molto più che motivata, visto che il pallone - soprattutto durante le giocate aeree (rinvii o cross) - a tratti è "scomparso" per davvero quando ha incontrato gli spalti sul proprio sfondo. Ancor di più nel caso di tifoserie vestite di rosso come quelle dell'Atletico Madrid o del sorprendente Granada al primo posto della classifica. La decisione, dunque, è stata già presa: Puma e La Liga hanno confermato che d'ora in poi il pallone "verrà utilizzato esclusivamente nelle partite giocate in condizioni climatiche avverse, come inizialmente previsto". Cioè con la neve, quando a diventare invisibile diventa il buon vecchio pallone bianco. Piccola curiosità: un tempo lo strumento per eccellenza del gioco era il celebre pallone di cuoio grezzo, la sua trasformazione nel classico bianco "a scacchi" neri nacque proprio per un'esigenza televisiva che favoriva la sua ripresa. Molti anni dopo si è creato il problema inverso. Fortuna che a risolverlo ci hanno pensato i tifosi.