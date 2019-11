0-0 da record per il Betis: mai nessuna squadra nella storia della Liga era riuscita nell'impresa di non incassare gol dal Real Madrid al Santiago Bernabeu per tre stagioni consecutive in campionato

Mai nessuno come il Betis Siviglia al Santiago Bernabeu nella storia della Liga. Il pareggio per 0-0 nella sfida con il Real Madrid nel match valido per la dodicesima giornata di campionato, ha infatti permesso alla squadra oggi allenata da Rubi di sancire un record particolare: grazie a questo risultato, infatti, il Betis è la prima squadra nella storia della Liga spagnola a non subire gol al Bernabeu contro il Real Madrid per tre stagioni consecutive. Nel campionato 2017/2018 infatti il Betis ha battuto per 1-0 i Blancos, tre punti con tanto di porta inviolata anche nel 2018/2019, 0-2 il finale, e adesso questo pareggio senza gol. Un pari da… record appunto. Primato ancora più speciale per Mandi, Feddal e Andrés Guardado: unici tre giocatori ad aver giocato in tutte e tre le partite.

Poche squadre da record al Bernabeu

Betis che entra dunque nella ristretta cerchia delle squadre che possono vantare record al Bernabeu. Tra queste c’è il Barcellona, club che è riuscito a vincere contro il Real Madrid nelle ultime tre gare di Liga giocate in casa dei Blancos. Primato che condivide con l’Atletico Madrid, capace di imporsi al Bernabeu nella stagione 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016