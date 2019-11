La nuova divisa ufficiale riporta la senyera, la bandiera della Catalogna, in onore delle radici e della storia del club: quattro strisce rosse appaiono in diagonale su sfondo giallo

Per la prima volta nella sua storia il Barcellona avrà quattro divise ufficiali. Il club catalano ha presentato la quarta maglia, che verrà utilizzata in alcune partite della stagione 2019/20. Il nuovo kit del Barça, lanciato con lo slogan "Ho portem dins" (“Lo portiamo dentro”), riporta la senyera, la bandiera della Catalogna. Sulla maglia, infatti, compaiono quattro strisce rosse in diagonale su sfondo giallo proprio a ricordare il vessillo catalano. Anche i pantaloncini sono gialli per dare un senso di continuità dall’alto verso il basso, mente nei calzettoni – sempre del medesimo colore – compaiono quattro cerchi rossi. Il logo Nike è blu, mentre lo scollo a V vuole dare un effetto retrò.

Radici e identità

La scelta di lanciare la nuova divisa con i colori della Catalogna è stata spiegata dal Barcellona è stata spiegata dal club attraverso una nota ufficiale: "In oltre 120 anni – si legge – il club è cresciuto come entità aperta al mondo e che vede lo sport come un fenomeno che può costruire ponti tra le persone. Tuttavia, questo non ha mai significato perdere il senso dell’identità, della cultura e dei valori catalani". La nuova maglia sarà in vendita a partire da mercoledì 13 novembre, ma soltanto in alcuni store. Dal 20 novembre, invece, sarà possibile acquistare la divisa in tutti i punti vendita ufficiali. Il kit sarà disponibile non solo nella versione maschile, ma anche in versione femminile.