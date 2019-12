Benzema recupera il Valencia, Real pari col Barça

Nel posticipo della 17^ giornata di Liga il Real Madrid pareggia all'ultimo respiro in casa del Valencia e ritorna in vetta insieme al Barcellona.

Partita vivace fin dai primi minuti al Mestalla, dove i 'Blancos' (per l'occasione in camiseta azzurra) vanno più volte vicini al gol fin dai primi minuti. Il risultato rimane fermo sullo 0-0 per merito del portiere di casa Jaume, autore di un paio di interventi di importanza capitale. Il Valencia tiene botta, salendo in cattedra nella ripresa.

Nel secondo tempo, infatti, la musica cambia. Gli uomini di Zinedine Zidane si ritrovano costretti a difendersi dagli assalti della squadra di Celades, vicina al gol prima con Torres e poi in due occasioni con Rodrigo. Preludio al gol, che arriva al 78'. A sbloccarla ci pensa Soler, che mette in rete un invito di Waiss, capace di seminare il panico sulla destra e trovare il compagno al centro.

Una volta sotto nel punteggio, Zidane si gioca la carta Jovic, dopo aver estratto dalla panchina in precedenza Bale e Vinicious Junior. A salvare il risultato per le 'Merengues' ci pensa però il solito Karim Benzema. All'ultimo dei 5 minuti di recupero l'attaccante francese trova il tap-in vincente dopo una serie di batti e ribatti partiti dal colpo di testa di Courtois, salito fino all'area di rigore per provare il tutto per tutto. Per l'attaccante francese è il gol numero 12 in 15 partite di Liga, 16esimo centro in 21 uscite stagionali.

Con questo pareggio strappato in extremis, il Real ritrova la vetta della classifica: per gli uomini di Zidane i punti diventano 35, gli stessi del Barcellona, fermato ieri sul 2-2 sul campo della Real Sociedad. E mercoledì c'è in programma il 'Clasico'.

Il Villareal vince a Siviglia

Nelle altre partite del pomeriggio, il Getafe vince in maniera convincente contro il Valladolid (2-0 firmato Cucu e Angel) e si porta in zona Champions. Terminano 2-2 sia la sfida tra Celta Vigo e Maiorca (scontro salvezza tra la terzultima e la quartultima forza della Liga) sia quella tra il fanalino di coda Espanyol e il Betis. Vittoria esterna importante per il Villareal, che vince 2-1 sul campo del Siviglia: gli andalusi perdono terreno dalla coppia di testa, rimanendo fermi a 31 punti.

Getafe-Valladolid 2-0

36' Cucu, 82' Angel

Celta Vigo-Maiorca 2-2

20' Rafinha (C), 33' rig. Sevilla (M), 50' rig. Aspas (C), 83' Budimir (M)

Espanyol-Betis 2-2

4' Iglesias (B), 19' Darder (E), 41' Bernardo (E), 67' Bartra (B)

Siviglia-Villareal 1-2

13' Albiol (V), 61' El Haddadi (S), 74' Ekambi (V)

Valencia-Real Madrid 1-1

78' Soler (V), 90+5' Benzema (R)