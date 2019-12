In programma mercoledì alle 20, la partita che divide la Spagna e non solo potrebbe iniziare addirittura in albergo. Lo riporta As, quotidiano che scrive del soggiorno di entrambe le squadre al "Princesa Sofia" nei pressi del Camp Nou: la motivazione è legata ad un nuovo corteo indipendentista, manifestazione che potrebbe provocare ritardi e problemi di ordine pubblico

Scorre il countdown per l’incontro che divide la Spagna e non solo, sfida totale che potrebbe iniziare addirittura nella hall di un albergo. È in programma mercoledì alle 20.00 al Camp Nou il Clásico, match che non ha bisogno di presentazioni: si affrontano Barcellona e Real Madrid, squadre che comandano la Liga a quota 35 punti e che si affrontano nella gara rinviata a fine ottobre causa manifestazione per l’indipendenza della Catalogna. A fare notizia, come riporta As, è la scelta condivisa delle due formazioni che alloggeranno nello stesso hotel: si tratta del "Princesa Sofia" struttura distante solo 500 metri dallo stadio blaugrana. Episodio davvero curioso, ma c’è una motivazione.

Tensioni in città, Barça e Real "avversarie" in albergo

Già soggiorno del Real Madrid per la trasferta al Camp Nou, l’hotel adottato dai Blancos è stato scelto anche dal Barcellona. Il motivo? Come accaduto meno di due mesi, la disputa del Clásico coincide non casualmente con il corteo indipendentista convocato da "Tsunami Democràtic": l’obiettivo è ottenere la massima visibilità nel giorno dell’incontro calcistico più importante, un fattore che potrebbe provocare ritardi negli spostamenti e ovviamente problemi di ordine pubblico. Ecco perché entrambe le rivali, complice la vicinanza dell’albergo con il Camp Nou, si avvicineranno al calcio d’inizio condividendo la stessa struttura e raggiungeranno lo stadio contemporaneamente con i rispettivi pullman. Iniziativa che faciliterebbe quindi l’allestimento del dispositivo di sicurezza. Non sarà la prima volta per il Barcellona che, nel 2016, affrontò la trasferta di Manchester scegliendo lo stesso hotel nel quale viveva l’ex madrileno José Mourinho. Certo è che stavolta il Clásico comincerà nei corridoi del "Princesa Sofia".