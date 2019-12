Scontri durante Barcellona-Real Madrid fuori dal Camp Nou, almeno 46 feriti. VIDEO

La polizia catalana riferisce anche di cinque persone arrestate per lancio di bottiglie di vetro contro le forze dell'ordine. Gli scontri sono terminati dopo circa mezz'ora dalla fine di Barcellona-Real Madrid. I Blancos hanno abbandonato il Camp Nou dopo aver trascorso diversi minuti negli spogliatoi per motivi di sicurezza. Tutto tranquillo in campo, dove c'è da registrare solo una sospensione di circa un minuto per alcuni palloncini piombati in campo a inizio ripresa.