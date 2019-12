Barcellona-Real Madrid 0-0, il risultato in diretta LIVE del Clasico

Al Camp Nou scocca l'ora del Clasico, match inizialmene previsto per il 26 ottobre e poi rinviato per le proteste indipendentiste in Catalogna. Zidane e Valverde si giocano il primato in Liga. Grande partenza del Real, vicino al gol con Casemiro in due occasioni. Poi Ramos salva sulla linea su Messi