Il 2020 del Barcellona ripartirà dall'Espanyol. I blaugrana, infatti, saranno protagonisti del derby della 19^ giornata di Liga, in programma sabato 4 alle 21. Una sfida importante per cominciare bene l'anno e difendere la vetta della classifica, con un vantaggio attuale di due punti sul Real Madrid. Quello contro i biancoblù sarà un inedito testacoda visto che l'Espanyol occupa l'ultima posizione della graduatoria con appena 10 conquistati fin qui. Per cercare di raddrizzare la stagione ed evitare la retrocessione, a 26 anni di distanza dall'ultima volta, i Periquitos hanno deciso di cambiare l'allenatore dopo Natale. La guida tecnica è stata affidata a Abelardo, ex mister di Sporting Gijon e Alaves e, soprattutto, ex giocatore del Barcellona.



Il club campione di Spagna in carica ha voluto stuzzicare i rivali con un tweet in cui ha ricordato proprio il passato blaugrana del neo-allenatore dell'Espanyol. "257 partite e 17 gol con il Barça", con tanto di video a rinfrescare la memoria ai più giovani. I biancoblù, però, non sono rimasti in silenzio davanti alla provocazione e hanno risposto ricordando, a loro volta, la carriera dell'attuale mister di Messi e compagni: "Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona con un passato nell'Espanyol. Come giocatore 87 partite ufficiali e 17 gol, come allenatore 99 gare ufficiali". Un simpatico botta e risposta per infiammare l'ambiente in vista dell'atteso match di sabato.