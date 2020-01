La vittoria del Real Madrid sul Siviglia regala la vetta momentanea della classifica alla squadra di Zidane. Tre punti con polemica però, visto il gol annullato nel primo tempo a De Jong con l'utilizzo del Var. Al 29' su azione di calcio d'angolo battuto da Banega, il giocatore olandese segna di testa. In un primo tempo l'arbitro convalida il gol, poi l'intervento del Var che punisce un blocco in area di Gudelj che colpisce Militao. Un'azione chiave della partita, decisiva visto il risultato finale. Nel post gara il direttore sportivo del Siviglia Monchi ha protestato duramente per l'interpretazione data dall'arbitro e dal Var: "Questa azione è stata vista da tutto il mondo. È una giocata che capita in una partita e non ci sono da fare analisi tattiche da quel momento in poi. Mi rifiuto di analizzare la partita perché quell'azione è importante. È assurdo valutare la partita da quel momento in poi". Polemiche anche sul primo gol degli andalusi, nel quale Munir arresta con il braccio la palla dopo essere caduto terra, prima di servire De Jong: "Se avessero annullato anche quel gol sarei sceso in campo e avrei ritirato la squadra – ha continuato l'ex dirigente della Roma – Sono comunque contento nonostante la sconfitta perché il Siviglia ha fatto una grande partita. Sono arrabbiato e mi sto anche trattenendo".

La risposta di Zidane

Dall'altra parte una vittoria importante per il Real Madrid, che conquista la vetta solitaria in attesa del debutto sulla panchina del Barcellona del nuovo allenatore Setien. Tre punti che portano il segno di Casemiro, autore della sua prima doppietta con la maglia del Real Madrid. Nel post partita poi anche Zidane ha commentato le parole di Monchi: "Ha detto delle parole forti, ma io non posso certo impedire di parlare al direttore sportivo del Siviglia. Dico solo che anche nel loro gol del pareggio c’era un fallo di mano, ma quello non è stato menzionato", ha concluso l’allenatore dei blancos.