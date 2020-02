"Per me è una grande gioia essere diventato il calciatore con il maggior numero di Clasicos disputati in carriera: spero di giocarne ancora tanti in futuro". Con queste parole, rilasciate al canale ufficiale della Liga, Sergio Ramos si appresta a diventare il giocatore con più gettoni nella storia degli scontri diretti ufficiali tra Real Madrid e Barcellona. Un altro record per il difensore spagnolo all'interno di una rivalità che ha riservato negli anni tanti primati e curiosità. Ecco alcuni dei più importanti