Barcellona-Real Sociedad 1-0: basta un rigore di Messi nel finale

Barcellona-Real Sociedad 1-0

81' Messi



BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic (74' Vidal), Busquets, De Jong; Messi, Braithwaite (88' Junior Firpo), Griezmann (85' Ansu Fati). All.Setien

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Gorosabel, Llorente (71' Zubeldia), Le Normand, Monreal; Portu, Merino, Guevara, Barrentxea (58' Oyarzabal); Odegaard, Isak (84' Jose). All.Alguacil

Ammoniti: Lenglet (B), Messi (B), Merino (R), Piquè (B), Guevara (R), Oyarzabal (R), Busquets (B)

Vince il Barcellona ma quanta fatica per abbattere la resistenza della Real Sociedad. I prossimi avversari del Napoli nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League, passano solo al minuto 81 grazie a un rigore realizzato da Leo Messi. Vittoria che riporta i blaugrana momentaneamente in testa alla Liga, con due punti di vantaggio sul Real Madrid, impegnato domenica sera alle 21 sul campo del Betis Siviglia. Partita piuttosto equilibrata con i padroni di casa che si rendono più pericolosi ma con una Real Sociedad che riesce a tenere testa molto bene agli avversari. L'episodio decisivo arriva a 9 minuti dal termine, quando l'arbitro Martinez Munuera ravvisa un tocco di mano di Le Normand in area di rigore dopo aver consultato il VAR. Messi trasforma e permette al Barcellona di portare a casa la vittoria, in una gara che si conclude con la rete annullata dei minuti di recupero a Jordi Alba per una posizione di fuorigioco di Ansu Fati, sempre ravvisata dal VAR. Continua dunque il momento non brillantissimo della squadra di Setien, che comunque esce vittoriosa dalla sfida del Camp Nou.