Pareggio importante per gli ospiti in zona salvezza, mentre i padroni di casa non riescono ad allungare sull'Atletico Madrid in zona Champions: rimane uno il punto di vantaggio del Getafe sugli uomini di Simeone

GETAFE-CELTA VIGO 0-0

GETAFE (4-4-2): Soria; Suarez (84' Cabaco), Djene, Etxeita, Nyom; Etebo (70' Kenedy), Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Molina (60' Rodriguez), Mata. All.Bordalas

CELTA VIGO (3-5-2): Blanco; Aidoo, Murillo, Araujo; Mallo, Bradaric, Yokuslu, Rafinha (63' Mendez), Olaza; Smolov (70' Fernandez), Mina (90' Sisto). All.Garcia

Ammoniti: Araujo (C), Cucurella (G), Maksimovic (G), Arambarri (G), Mallo (C), Blanco (C), Mata (G), Suarez (G), Fernandez (C), Smolov (C)

Espulso: 82' Arambarri (G)

Il Getafe frena in casa e viene bloccato sullo 0-0 imposto dal Celta Vigo. Una gara complicata che i padroni di casa rischiano addirittura di perdere, rimasti in inferiorità numerica nei minuti finali per l'espulsione di Arambarri. Un mezzo passo falso per i prossimi avversari dell'Inter in Europa League, che mantengono il quarto posto in classifica ma non riescono ad allungare su Atletico Madrid (fermato in casa dal Siviglia) e Real Sociedad (sconfitta a Barcellona). A quota 46, gli uomini di Bordalas mantengono una lunghezza di vantaggio sulla squadra di Simeone, prima inseguitrice in classifica. Pari importantissimo in ottica salvezza invece per gli ospiti che riescono a mantenere un punto di vantaggio sul Maiorca, che nel pomeriggio ha espugnato il campo dell'Eibar. Segnali dunque non pienamente confortanti per il Getafe, in vista della trasferta di San Siro di giovedì alle ore 21, per l'andata degli ottavi di finale di Europa League.