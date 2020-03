Liga, 27^ giornata: i risultati delle partite della domenica

Cade il Real Madrid, sconfitto 2-1 sul campo del Betis e superato in vetta alla classifica dal Barcellona. Nuovo controsorpasso in testa dopo la vittoria dei Blancos nel Clasico

La sorpresa arriva in coda alla 27^giornata di Liga: il Real Madrid cade clamorosamente sul campo del Betis e riconsegna la testa della classifica al Barcellona, vincente ieri in casa sul Celta Vigo. Una settimana dopo il Clasico vinto, la squadra di Zidane perde nuovamente il primato, dopo una gara inizata male e conclusa nel peggiore dei modi. E' Tello a regalare i tre punti al Betis Siviglia, che torna al successo dopo 6 turni, dopo che Benzema era riuscito a pareggiare il vantaggio iniziale di Sidnei. Crolla dunque inaspettatamente il Real, in una domenica nella quale Osasuna e Athletic Bilbao hanno dato due segnali importanti per allontanarsi ancora di più dalla zona calda della classifica. Zona salvezza che vede il colpo esterno del Leganes sul campo del Villarreal, che porta gli uomini di Aguirre a -3 dal Celta Vigo quart'ultimo. Nella gara delle 16 che completa il programma di giornata, finisce in parità Levante-Granada, con gli ospiti che falliscono l'occasione di avvicinarsi alla zona Europa League.

I risultati della domenica di Liga

Osasuna-Espanyol 1-0

51' Torres

Valladolid-Athletic Bilbao 1-4

4' Lopez (A), 24' Garcia (A), 76' Ramirez (V), 87' Williams (A), 93' Cordoba (A)

Levante-Granada 1-1

11' Marti (L), 60' Machis (G)

Villarreal-Leganes 1-2

5' Moreno (V), 47' Oscar (L), 70' Oscar (L)

Betis-Real Madrid 2-1

40' Sidnei (B), 45' Benzema (R), 82' Tello (B)

Classifica: Barcellona 58, Real Madrid 56, Siviglia 47, Getafe 46, Atletico Madrid 45, Real Sociedad* 43, Valencia 42, Villarreal 38, Granada 38, Athletic Bilbao 37, Osasuna 34, Betis 33, Levante 33, Alaves 32, Valladolid 29, Eibar* 27, Celta Vigo 26, Maiorca 25, Leganes 23, Espanyol 20

*Una partita in meno