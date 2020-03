Un gesto naturale come un bacio può anche trasformarsi in qualcosa di straordinario e per questo ancor più dolce. È l’amore ai tempi del coronavirus, quando un compagno cerca di guarire dal maledetto virus e la moglie non ci pensa nemmeno a mettere da parte l'affetto, anche se rigorosamente a distanza. Lei è Tamara Gorro, lui Ezequiel Garay, difensore del Valencia. Il centrale argentino è uno dei cinque giocatori del club spagnolo positivi al Covid-19. È stato lo stesso Garay, ex Real Madrid e Benfica, a rivelare la sua positività su Instagram. A poche ore dall’annuncio, ecco un post che commuove il web. Lei pubblica una foto mentre bacia il suo "Eze": i due sono separati da un vetro, il gesto è simbolico ma proprio per questo ancor più significativo. "Uniti nella distanza". Sullo sfondo si vede Garay con la mascherina. "Gliel’hanno consigliato i medici", specifica Tamara. "Grazie, ti amo con tutto me stesso”, risponde il difensore prima di postare a sua volta l’istantanea con un altro messaggio per l’amata. "Lei è sempre con me, qualunque cosa accada…". L’immagine fa tenerezza in un momento così complicato e ci ricorda la bellezza delle piccole cose. Dei gesti naturali, come un bacio da una parte all’altra di un vetro in attesa di tempi migliori.