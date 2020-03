Quasi 200mila tifosi sintonizzati, un giocatore (vero) per ogni squadra del campionato spagnolo. La Liga è ferma, ma il calcio continua sulle console dei protagonisti del campo. Tra ingressi show sul divano (e non allo stadio), "interviste" in zona mista, gol e spettacolo. E tantissime donazioni per combattere l'emergenza coronavirus: raccolti 140mila euro

Trentatré titoli di campioni di Spagna, tredici Coppe dei Campioni. E ora anche la prima edizione della "Liga Challenge Cup" organizzata in questo periodo di emergenza coronavirus. A vincere è sempre il Real Madrid, e guidato al trionfo da Marco Asensio, infortunato sul campo (legamento crociato) ma attivissimo, e bravissimo, alla PlayStation. Col campionato fermo l'idea è stata quella di organizzare un torneo di FIFA 20 durante l'ultimo weekend, come accade normalmente tra amici. Ovviamente ognuno nella propria casa e sfidandosi online. Un evento di grande portata, con più di 170mila fan collegati e 140mila euro raccolti per combattere l'emergenza coronavirus. A elencare i numeri del successo è stato lo stesso Ibai Llanos, e-gamer, youtuber e promotore della sfida che ha visto protagonisti un calciatore per ogni squadra del campionato spagnolo, tra cui Asensio per il Real Madrid, Marcos Llorente per l'Atletico, Reguilon per il Siviglia o Soler per il Valencia. Risultato finale: 4-2 all'atto conclusivo in favore del Real, e di Asensio, contro Aitor Ruibal, attaccante del Leganes.

Le donazioni

In ogni partita, oltre alla grafica del punteggio, era ben visibile anche il contatore delle donazioni, e un link sempre in bella mostra sui cui cliccare per contribuire alla raccolta fondi. Tantissime le persone collegate, con Marca e As - principali testate sportive della nazione - a trasmettere in diretta le partite. Alla fine ha trionfato proprio Asensio, con un tridente composto da Bale, Hazard e… se stesso!