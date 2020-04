Valencia, tutti guariti i positivi al coronavirus: negativo il tampone di controllo

Il Valencia è stata una delle squadre maggiormente colpite dal coronavirus in Europa. Nel club spagnolo si sono registrati ben dieci contagi tra i calciatori, più altri all'interno dello staff. Dopo aver annunciato la positività di Mangala, Garay e Gayá, la società, di comune accordo con la squadra, aveva deciso di non rivelare l'identità delle altre persone che avevano contratto il coronavirus. Il Valencia aveva soltanto comunicato che circa il 35% dei tesserati del club era risultato infetto.

Dopo alcune settimane difficili, finalmente nella società spagnola può ritornare il sereno. Secondo quanto riportato da Marca, tutti i calciatori e i membri dello staff inizialmente positivi al coronavirus sono guariti. Questi sono stati sottoposti al tampone di controllo e sono risultati negativi. Una buona notizia per la società, che stava lavorando per far sì che il club non si fermasse completamente in vista di un eventuale ritorno in campo.