La Liga ha inviato ai club una bozza del protocollo che stabilisce la procedura da seguire prima di tornare in campo: almeno 15 giorni di allenamenti, cominciando con il lavoro individuale fino al ritorno in gruppo. Previsti tamponi su tutti i giocatori

La Liga prepara il ritorno agli allenamenti. Ha inviato ai club un protocollo ancora non definitivo con le regole da seguire prima di tornare in campo. Un documento per fare chiarezza sul come si dovrà tornare, quando si potrà tornare. Il fascicolo, anticipato dall’ emittente radiofonica “Cadena COPE” riguarda le misure necessarie per tornare agli allenamenti in sicurezza.

Test su tutti i giocatori



Il protocollo stabilisce strette misure di pulizia e preparazione delle strutture e attrezzature. I giocatori e lo staff dovranno sottoporsi al tampone Covid-19 72 ore prima di riprendere gli allenamenti. Saranno sottoposti al test anche i familiari e i conviventi dei giocatori. Allenamenti previsti inizialmente in forma individuale, poi in piccoli gruppi di 8 prima di tornare in gruppo al completo. La Liga, inoltre, vuole stabilire regole per l’utilizzo della palestra, limitando la presenza di massimo 2 giocatori al suo interno nello stesso momento.

Isolamento della prima squadra



La squadra sarà isolata in un hotel o all’ interno dei propri centri sportivi dove potrà accedere solo personale autorizzato. Regole molto severe con linee guida per ogni ambito, anche per la cucina “Sarà possibile la presenza di un unico cuoco per preparare i diversi pasti per i giocatori. Il nutrizionista dovrà svolgere il proprio lavoro in modo telematico”. Il protocollo stabilisce alcune norme curiose come la raccomandazione all’ incaricato della lavanderia di “lavare con spugna e alcool a più di 96 gradi le divise dei giocatori”.

In caso di giocatore positivo



Il protocollo della Liga spiega come comportarsi anche in caso di giocatore positivo al tampone Covid-19: isolare il giocatore, eseguire il tampone a tutto il resto della squadra e staff, bonifica delle strutture, controlli medici giornalieri.