In attesa di conoscere nel dettaglio quello che sarà il protocollo di sicurezza da seguire per poter tornare ad allenarsi - che la Figc stilerà insieme alla commissione scientifica e poi invierà alle squadre - Sky Sport è entrata in possesso di quello che sarà il protocollo che verrà seguito dalle squadre della Liga. Ci saranno 4 fasi temporali con regole, numeri, distanze e precauzioni differenti e ben definite

Federcalcio e Governo stanno per incontrarsi. Argomento: il protocollo sanitario, per poter ridare il via agli allenamenti in serie A. Il presidente federale Gravina lo consegnerà nelle prossime ore ai ministri dello Sport, Spadafora, e della Salute, Speranza. Anche i medici delle squadre dovranno valutarne l’attuabilità. Nell’attesa, lo stesso Gravina ha detto la sua su chi tifa per lo stop dei campionati: “Chi invoca oggi l’annullamento della stagione, non vuole bene né al calcio né agli italiani, e toglie la speranza nel futuro e in una ripartenza. Su questo terrò duro fino alla fine”.

Il protocollo della Liga

Ogni Paese, sta approntando il proprio protocollo. Sky, è in grado di svelare in anteprima quello presentato nelle ultime ore dalla Liga spagnola ai club. Un documento di 23 pagine che prevede quattro fasi, in quest’ordine: