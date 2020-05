Continua il momento "no" di Stefan Jovic. L’attaccante del Real è rientrato a Madrid dalla Serbia – dove ha trascorso questo periodo di emergenza legato alla pandemia da Covid-19 – ma lo ha fatto in condizioni fisiche tutt’altro che buone. "Dopo i test effettuati oggi a Luka Jovic dal nostro staff medico, è stata diagnosticata una frattura extra-articolare all'osso calcagno del piede destro", si legge nel comunicato diramato dal Real Madrid sul proprio sito web web. Jovic, che evidentemente si è fatto male allenandosi a casa per conto proprio, non solo non potrà riprendere gli allenamenti con la squadra di Zinedine Zidane (ripresa fissata l’11 maggio) ma sarà costretto a osservare un lungo periodo di stop, che potrebbe andare dai 3 ai 4 mesi visto il genere di infortunio. Oltre al difficile ambientamento al Real (dove è arrivato la scorsa estate dall’ Eintracht) dove ha collezionato solo 2 gol in 24 presenze (totale minuti in campo 770) tra tutte le competizioni, Jovic nelle scorse settimane è stato accusato di aver violato la quarantena per andare a festeggiare il compleanno della sua fidanzata.