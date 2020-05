1, 3, 4, 6, 8. Sono i gol realizzati da Joaquin Sanchez negli ultimi cinque campionati di Liga: alla soglia dei 39 anni, l'esterno di centrocampo sta vivendo una seconda giovinezza con la maglia del Real Betis. Voglia di smettere? Per il momento nessuna. Piani per il futuro? Uno su tutti, che l'ex Fiorentina rivela nel corso di una lunga intervista rilasciata ad AS: "Tutto il mondo sta vivendo una situazione inimmaginabile, lo sport ora è giusto che sia in secondo piano. Quando tutto tornerà alla normalità, mi godrò in un modo o nell'altro ciò che mi rimane nel calcio. Poi voglio realizzare un sogno che avevo da bambino: diventare torero, anche se è molto difficile. Mi piacerebbe entrare in questo mondo, sempre nel rispetto di una professione molto delicata e dare il mio contributo benefico a tutte le persone nel mondo dei tori". E fare l'allenatore? "Più passa il tempo, più mi affascina", continua Joaquin. "Voglio ottenere il patentino e mettermi alla prova. Ma non ho deciso di dedicarmi a questa carriera". Meglio la corrida.