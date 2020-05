Un importante passo avanti in Spagna può aiutare la ripresa del campionato. Dopo anni di divergenze, la Federcalcio iberica e la Liga, secondo il quotidiano "AS", hanno raggiunto l'accordo per poter disputare le partite anche di lunedì. La federazione in passato si era sempre detta contraria a far giocare le partite del campionato nel primo giorno della settimana per non penalizzare i tifosi allo stadio, e la questione era finita in tribunale, che aveva autorizzato le partite al venerdì ma non al lunedì. Essendo cambiate le circostanze, e con la previsione di disputare i match a porte chiuse, il presidente Rubiales ha acconsentito a cambiare le disposizioni. Si giocherà quindi tutti i giorni della settimana, e le squadre avranno 72 ore di tempo tra una partita e l'altra. Le partite si giocheranno alle 20 nelle aree meno calde del paese, mentre nelle regioni più calde i fischio di inizio sarà alle 23. L'accordo ora dovrà solo essere formalizzato davanti al giudice. Ma un altro passo importante per consentire al calcio spagnolo di riprendere e portare a termine la stagione è stato compiuto