ITALIA: SERIE A



"Vogliamo che la Serie A riprenda, ma solo in sicurezza": è quanto ha ribadito il Ministro dello sport, Vincenzo Spadafora. Intanto sono ripresi gli allenamenti individuali per le squadre del campionato: c’è il via libera dal 18 maggio per le sessioni di gruppo, a patto che il Protocollo della Figc venga aggiornato con le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico

Allenamenti di gruppo dal 18, ma a tre condizioni