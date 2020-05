È arrivato il via libera per la ripresa della Liga, si attende ora la data ufficiale in cui il campionato spagnolo ripartirà. L'Atletico Madrid, però, potrebbe ricominciare senza Joao Felix, che si è fermato in allenamento. L'attaccante portoghese è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una distorsione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Le condizioni del calciatore classe 1999 saranno monitorate giorno dopo giorno, con Simeone che spera di recuperarlo per la ripresa della Liga, prevista nella settimana dell'8 giugno.

Terzo stop per Joao Felix: il comunicato

Si tratta del terzo infortunio stagionale per Joao Felix, che si era già fermato a ottobre per una distorsione alla caviglia e a fine gennaio a causa di un problema muscolare. Ora quest'altro stop, annunciato con questo comunicato dall'Atletico Madrid: "João Félix soffre di una distorsione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro di basso grado, come confermato dai test che ha subito presso la Clinica dell'Università di Navarra. La situazione del Nazionale portoghese è in attesa di evoluzione".