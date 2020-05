Seconda settimana di lavoro sul campo, a gruppi formati al massimo da 14 giocatori come stabilito da protocollo, per il Barcellona. Tra i volti blaugrana, però, non è passata inosservata una novità: la treccia esibita da Antoine Griezmann per l'intera sessione di lavoro del martedì. L'attaccante francese ha raccolto i suoi capelli, mostrando un nuovo look in grado di rubare l'occhio nell'allenamento condiviso con i suoi compagni di squadra sui campi 2 e 3 del centro sportivo Joan Gamper. Un inedito da quando veste la maglia del club catalano dalla scorsa estate (con 14 reti e 4 assist in 37 gare giocate). Un modo per avvicinarsi al ritorno in campo della Liga, previsto nella seconda settimana di giugno, con il Barcellona chiamato a difendere la prima posizione e i due punti di vantaggio sul Real Madrid nelle 11 giornate che separano dalla fine della stagione.