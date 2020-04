4/38

STEVEN GERRARD - Non c'è da stupirsi se in casa Liverpool in molti non hanno mai vinto un campionato. Basti pensare che la leggenda in persona Steven Gerrard (e con lui un altro simbolo come Jamie Carragher) non ci sia mai riuscito in diciassette stagioni. E pensare a quello scivolone che costò la Premier nel 2014…

GERRARD, IL RETROSCENA SULLO SCIVOLONE CONTRO IL CHELSEA