Un minuto di silenzio prima di tutte le partite, fino alla fine della stagione: è questa la decisione presa dalla Federcalcio spagnola e dalla Liga, in memoria delle vittime del Coronavirus. "Quando il calcio tornerà in Spagna, in tutte le sue competizioni professionali e non, un minuto di silenzio verrà osservato in memoria delle migliaia di vittime morte di Covid-19", si legge nella nota ufficiale. Le due organizzazioni hanno raggiunto un accordo per rendere "un sincero tributo durante questa stagione a tutti coloro che ci hanno lasciato a causa della pandemia, così come alle loro famiglie". Il primo appuntamenti è fissato per giovedì 11 giugno: alle 22 scatta il derby tra Siviglia e Betis.