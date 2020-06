Luka Jovic è ancora protagonista. Per un gran gol o una super giocata? Purtroppo per il Real Madrid no. La difficile stagione che sta vivendo l'attaccante prelevato la scorsa estate dall'Eintracht Francoforte si è infatti arricchita di un altro episodio. Il calciatore serbo, fratturatosi il piede destro poco meno di un mese fa durante il lockdown dopo essere stato denunciato per aver violato la quarantena a inizio marzo, ha infatti pubblicato una foto su Instagram che non ha riscosso grande entusiasmo tra i dirigenti dei Blancos. L'attaccante del Real si è immortalato mentre prendeva parte a un barbecue in casa propria, in compagnia di alcuni amici. Nulla di illegale, visto che gli incontri fino a un massimo di 10 persone sono consentiti in Spagna, ma un comportamento sicuramente poco professionale. Jovic si trova infatti in piedi, in una posizione di evidente sforzo per il piede fratturato, con un infortunio del genere che consiglierebbe invece un assoluto riposo e un utilizzo davvero minimo della parte del corpo interessata. Inoltre, i calciatori del Real Madrid sono sottoposti in questo periodo di ripresa degli allenamenti a una dieta davvero rigida, che con tutta probabilità non prevede il cibo cucinato da Jovic e amici. Poco dopo essere stata pubblicata, l'immagine "incriminata" è stata rapidamente rimossa dal profilo dell'attaccante del Real Madrid, a dimostrazione del fatto che non deve essere particolarmente piaciuta alla società di Florentino Perez. Il periodo a dir poco travagliato per Jovic continua, in attesa di rientrare e dimostrare sul campo tutto il proprio valore.