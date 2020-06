Leo Messi on fire. Il fuoriclasse argentino del Barcellona è pronto per la ripartenza della Liga, con i blaugrana in campo alla ripresa sabato sul campo del Maiorca, e lo dimostra in allenamento. Tra le giocate esibite sui campi del centro sportivo Joan Gamper dal numero 10, c'è anche un pallonetto delizioso con il suo sinistro magico. Tocco morbido dal limite dell'area a beffare i compagni di squadra che lo pressano e il portiere Ter Stegen. Dopo due giorni di stop per una piccola contrattura muscolare al quadricipite destro, Messi è tornato al centro del Barcellona, dimostrando con i fatti il messaggio affidato ai social qualche giorno fa, quando aveva postato la foto del suo ritorno al Camp Nou su Instagram. "Mi è mancato molto questo posto, non vedo l'ora di tornare a giocare qui". Parola di chi in stagione ha messo insieme 24 reti e 16 assist in 31 presenze ed è pronto a caricarsi sulle spalle il Barcellona nella Liga, dove a 11 giornate dalla fine l'argentino e in suoi compagni sono primi a +2 sul Real Madrid, e in Champions League.