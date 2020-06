Riparte la Liga, il calendario della 28^ giornata

Si ricomincia anche in Liga. La Spagna, che aveva deciso di fermarsi dopo la partita fra Eibar e Real Sociedad dello scorso 10 marzo, torna in campo nel segno dell'Andalusia. Giovedì 11 giugno, infatti, tutto avrà inizio con il derby fra Siviglia e Betis, che si sfideranno al Ramon Sanchez Pizjuan alle 22. Si procederà a marce forzate, sempre in campo per una settimana. Con l'obiettivo di regalare momenti di spensieratezza ad un paese colpito senza pietà dalla pandemia. Per questo verrà osservato un minuto di silenzio prima di tutte le partite, fino alla fine della stagione. Per rendere cioè omaggio alle decine dii migliaia di vittime. Si ricomincia con il Barcellona in vetta alla classifica, di scena sabato 13 giugno sul campo del Mallorca. Staccato di due punti ecco il Real secondo, in campo il giorno dopo a Valdebebas contro l'Eibar. Dietro Siviglia e Real Sociedad, momentaneamente in Champions. Deve rimontare l'Atletico, ad oggi solo sesto.

Il calendario della 28^ giornata

Giovedì 11 giugno

Siviglia-Betis, ore 22

Venerdì 12 giugno

Granada-Getafe, ore 19:30

Valencia-Levante, ore 22

Sabato 13 giugno

Espanyol-Alaves, ore 14

Celta Vigo-Villarreal, ore 17

Leganes-Real Valladolid, ore 19:30

Mallorca-Barcellona, ore 22

Domenica 14 giugno

Athletic Bilbao-Atletico Madrid, ore 14

Real Madrid-Eibar, ore 19:30

Real Sociedad-Osasuna, ore 22