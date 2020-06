Brutte notizie in casa Barcellona. Si è fermato Frenkie De Jong per un infortunio muscolare al soleo del polpaccio destro. L'ex Ajax era rimasto in panchina per motivi precauzionali già contro il Leganes, ma è stato alla vigilia del match di campionato contro il Siviglia che veniva comunicato il forfait dell'olandese per un leggero sovraccarico al polpaccio. All'indomani della sfida di campionato, uno 0-0 che ha rallentato la corsa del Barça capolista, nuovi test medici hanno tuttavia evidenziato che l'infortunio muscolare di De Jong è più serio del previsto e andrà monitorato con cautela nei prossimi giorni. Secondo quanto riporta AS, l'olandese classe '97 resterà ai box per almeno due settimane. Salterebbe dunque le sfide contro Athletic, Celta Vigo, Atletico Madrid e Villarreal. Un imprevisto che, per la corsa scudetto della squadra di Setien, davvero non ci voleva.

I numeri di De Jong

Arrivato per la cifra record di 75 milioni dall'Ajax, dopo una stagione sugli scudi fra i ragazzi di Ten Hag semifinalisti della scorsa Champions League, il promettente centrocampista non ha ancora avuto un impatto da trascinatore in blaugrana (38 presenze e 2 gol nell'annata in corso). Ma gli addetti ai lavori e chi lo conosce bene dicono di pazientare, e già in questo 2020 De Jong si era dimostrato una pedina imprescindibile del centrocampo di Setien.