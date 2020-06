Rafinha show, riscossa Celta: 6-0 all'Alaves

Si gioca la 30^ giornata della Liga, turno inaugurato venerdì dai risultati importanti. Nel pomeriggio arriva il successo del Celta Vigo, 6-0 all'Alaves e tre punti fondamentali in chiave salvezza. Partita a senso unico: apre Murillo di testa, raddoppia Aspas su rigore prima della splendida doppietta di un altro ex "italiano" come Rafinha. A segno anche il ritrovato Nolito e Mina

CELTA VIGO-ALAVES 6-0

14' Murillo, 21' Aspas, 40' e 41' Rafinha, 78' rig. Nolito, 86' Mina



CELTA VIGO (4-3-3): Blanco; Vazquez, Murillo (72' Aidoo), Araujo, Olaza; Beltran (64' Mina), Yokuslu (46' Bradaric), Rafinha (46' Nolito); Aspas (65' Mendez), Smolov, Suarez. All. Garcia



ALAVES (4-4-2): Roberto; Aguirregabiria, Laguardia (46' Ely), Magallan, Lopez; Sainz (31' Navarro), Fejsa, Pons, Mendez (83' Rioja); Perez (46' De La Fuente), Joselu (58' Burke). All. Garitano



Ammoniti: Perez (A), Yokuslu (C)



Espulso: Aguirregabiria (A) al 27'





Spezzato il tabù del gol, un nuovo inizio sulla strada della salvezza. Importantissimo il netto successo del Celta Vigo all’Estadio Balaídos, 6-0 senza storia contro l’Alaves ridotto in dieci uomini dal minuto 27 (rosso diretto ad Aguirregabiria per un’entrataccia su Rafinha). E proprio l’ex interista diventa il protagonista indiscusso del match, doppietta da applausi prima dell’intervallo che ipoteca un successo già indirizzato da Murillo di testa (altra vecchia conoscenza italiana) e Aspas su rigore. Un altro penalty nella ripresa, trasformato dal ritrovato Nolito, anticipa il guizzo di Mina in un match a senso unico. Una boccata d’ossigeno per Oscar Garcia, un punto in due gare dalla ripartenza della Liga e 4 turni senza reti segnate. Abbandonata la palma nera di peggiore attacco del torneo (ritoccato a 28 centri), il Celta sale a +4 sul Maiorca terzultimo.