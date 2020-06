1/22

In un colpo solo si è preso primato in Liga e in Europa. Ha debuttato nell'ultima partita di campionato contro il Real Madrid. Il suo nome è Luka Romero. Argentino, anche se è nato a Durango, in Messico. Seconda punta imprendibile, dal baricentro basso. Lo chiamano il "mini Messi", e ha battuto la Pulce di quasi due anni in quanto a precocità. Ma il futuro è ancora tutto da scrivere. Il suo come quello di tanti altri giovanissimi da primato.

CHI È ROMERO, IL PIÙ GIOVANE DEBUTTANTE IN LIGA