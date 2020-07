Betis, Pellegrini sarà il nuovo allenatore

Il Betis ha vinto per 3-0 l'ultima partita giocata in casa contro l'Osasuna ed è ora al 13° posto in Liga con un ampio vantaggio sulla zona retrocessione. Il club biancoverde si avvia dunque verso un tranquillo finale di stagione e ha già iniziato a programmare il futuro. Il Betis ha infatti annunciato l'allenatore della prossima annata calcistica: sarà Manuel Pellegrini a guidare il club di Siviglia dalla stagione 2020/2021, il cileno ha firmato un contratto fino al 2023. La società spagnola si è quindi affidata a un uomo di grande esperienza, pronto a tornare a lavorare in Liga sette anni dopo la positiva avventura al Malaga. In questi ultimi anni, Pellegrini, aveva allenato in Inghilterra il Manchester City e il West Ham, con una parentesi di due stagioni in Cina sulla panchina dell'Hebei. Al termine della Liga sostituirà Alexis Trujillo sulla panchina del Betis.