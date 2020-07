6 casi di Covid, rinviata Deportivo-Fuenlabrada

Nell'ultima giornata della Segunda Division spagnola la sfida tra Deportivo La Coruña e Fuenlabrada è stata rinviata per coronavirus. Sei giocatori della squadra ospite, infatti, sono risultati positivi al Covid-19. Secondo quanto riportato da 'AS', questi sarebbero venuti a conoscenza dell'esito dei test quando già erano arrivati a La Coruña. Sono tutti asintomatici, ma ovviamente dovranno mettersi in quarantena tornando in pullman a Madrid oppure rimanendo in Galizia. Inizialmente si era pensato di far giocare comunque la partita, costringendo il Fuenlabrada a scendere in campo con i 14 giocatori rimasti a disposizione. Una decisione che però avrebbe scatenato non poche polemiche, considerando l'importanza dell'impegno. L'alternativa era quella di rinviare l'intera giornata, alla fine però si è optato per far giocare regolarmente tutte le altre partite eccezion fatta per quella del Riazor.