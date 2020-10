Benzema fa 250: il Real vince ed è primo in Liga

Vinicius e Benzema decidono il 2-0 del Real in casa del Levante: il francese diventa così il quinto giocatore della storia dei blancos a segnare 250 gol come solo CR7, Raul, Di Stefano e Santillana erano riusciti a fare. Ok Osasuna e Alaves, in gol due ex Serie A. Pari Cadiz-Granada. Stasera Barcellona-Siviglia

Terza vittoria consecutiva per il Real Madrid e primato in classifica. I blancos - futuri avversari dell'Inter nel girone di Champions - superano 2-0 il Levante con Karim Benzema che, ce ne fosse realmente bisogno, entra ancora di più nella storia del club. Ma andiamo con ordine: prima segna Vinicius al 16' con un bel destro a giro in area, per lui gol in due partite consecutive di campionato per la prima volta. Poi il bis porta la firma del francese, anche se Zidane deve ringraziare un miracolo di Courtois spiazzato da un tiro da fuori deviato ma straordinario nel salvare col piede. Benzema timbra il gol numero 250 della sua storia (tra tutte le competizioni) con la maglia del Real Madrid in fuga in contropiede nel recupero. Il francese diventa così soltanto il quinto giocatore a tagliare questo traguardo in blancos, dopo Cristiano Ronaldo (450), Raúl (323), Alfredo Di Stéfano (308) e Santillana (290).

Alavés e Osasuna, in gol due ex Serie A Nelle altre partite della giornata vittorie di Deportivo Alavés e Osasuna, in entrambi i casi decise da due vecchie conoscenze del campionato italiano. Per i primi (vittoria 1-0 sull'Athletic Bilbao) segna Rodrigo Ely, ex prodotto del settore giovanile del Milan che aveva esordito nel calcio dei pro con Reggina e Varese, giocando poi quattro partite coi rossoneri. 2-0 per l'Osasuna sul Celta: un gran gol (botta da fuori all'incrocio) e un assist per l'ex Fiorentina Facundo Roncaglia. 1-1 tra Cadiz e Granada.