Prima la debacle contro una neopromossa, poi quella contro quello Shakhtar che due mesi fa incassava 5 gol dall'Inter in Europa League. Per il Santiago Bernabeu è stata una settimana horror. Ma Zinedine Zidane non si scompone: "Bisogna continuare a lavorare, dando il 100% come ho sempre fatto", le dichiarazioni dell'allenatore del Real Madrid in conferenza stampa. Sabato a Barcellona scatterà il Clasico, in una delle sue versioni più fragili degli ultimi anni - anche in casa blaugrana, tra il ko contro il Getafe e l'attesa per il miglior Messi dopo la telenovela dell'estate, la situazione è difficile. "Quando fai male le critiche sono normali", non si nasconde Zizou. "E io so di essere in bilico. Ma non sono preoccupato: non è la prima volta che si dice questo di me. Un anno fa era la stessa cosa, poi il mio Real ha vinto la Liga".