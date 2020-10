L'allenatore del Real nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Liga contro l'Huesca ha spiegato come in questo momento per lui conti solo quella partita e non farà calcoli in vista di quella di Champions contro l'Inter, diventata fondamentale dopo il solo punto in due giornate raccolto fin qui in Europa CORONAVIRUS, I DATI E LE NEWS IN DIRETTA

"Sento parlare di finale contro l'Inter, ma per me la finale è domani contro l'Huesca: non esiste pensare a martedì". Nella conferenza stampa pre campionato Zinedine Zidane ha avvertito il Real Madrid di non lasciarsi distrarre dall'impegno che lo attende contro i nerazzurri in Champions League. "Per me la finale è la prossima partita, non penso a quella dopo. Abbiamo giocato contro il Barcellona e abbiamo vinto, ora giochiamo contro l'Huesca e ci sono gli stessi tre punti in palio", ha aggiunto il tecnico francese.